SAN BENEDETTO – Nella riunione di martedì 28 novembre la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Marche per l’avvio del progetto di bonifica della piattaforma ecologica sita nel quartiere Agraria.

Il sito orfano, rimasto abbandonato per quasi quindici anni, sarà oggetto di un’operazione di bonifica del costo di 2,4 milioni di euro finanziati con fondi ministeriali, in cui il Comune assumerà il ruolo di soggetto attuatore.