MONTEPRANDONE – Dopo la splendida riuscita della V edizione di Fermento Marchigiano 2023 con la Via del Buongusto, i ragazzi dell’associazione “Le Due Porte” tornano ad organizzare un nuovo appuntamento alogastronomico della serie ASPETTANDO “FERMENTO MARCHIGIANO“; una cena con degustazione di birre artigianali, mantenendo fede ad un cliché che li contraddistingue da ormai diversi anni.

L’evento, denominato ASPETTANDO FERMENTO MARCHIGIANO – SOBRI(S)? NO, SOTHIS, nasce dalla collaborazione tra l’associazione “Le Due Porte”, l’Osteria 1887 ed il birrificio “SOTHIS” di Morrovalle e si terrà il 01 dicembre 2023 a partire dalle ore 20.30.

Il format, ormai collaudato, si caratterizza per la cucina di qualità proposta da Emidio Mistretta dell’Osteria 1887 di Monteprandone (AP), coadiuvato da tutta la famiglia, in abbinamento ad ottime birre artigianali presentate da Alessandro Dichiara rappresentante del birrificio SOTHIS di Morrovalle (MC).

Il menù della serata prevede per antipasto olive all’ascolana, pecorino fritto, fungo pastellato e anelli di cipolla, bollito di nervetti e punta di petto di vitello con salse piccanti, carpaccio di asino in spinacino, in abbinamento alla NEPRI (blanche), come primo Fagioli in brodo con filangè di cotenne, pappardelle al sugo di cinghiale, in abbinamento alla FOTONE (american IPA), per secondo spiedo di controfiletto al guanciale di cinta, in abbinamento alla CALLANISH STONE (strong scotch) e per finire, come dessert i biscotti secchi della nonna abbinati alla GHIRIAL (imperial stout).

Il costo della cena è di €40,00, birre E caffè inclusi.

Per info e prenotazioni: Osteria 1887 tel.: 0735/62608.