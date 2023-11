RIPATRANSONE – Un caloroso pubblico ha accolto, nelle splendida location del teatro Mercantini, il nuovo esilarante spettacolo del trio comico composto da Stefano Sarcinelli, Marco Capretti e Fabrizio Gaetani. Da un omaggio a Dante, alle riflessione sulla quotidianità e sulla società moderna: uno show inedito, denso di spunti di riflessione e dal gran ritmo scenico.

Lo spettacolo è stato elegantemente condotto dalla madrina Martina Gasparrini che ha posto risalto nella parte iniziale a dei giovanissimi talenti del mondo artistico italiano.

Il cantautore Bherny Novelli con il suo nuovo progetto ” Quelli come te”, il front man Marc con la hit “Himalaya” (in collaborazione con Massimo Boldi) e la giovane promessa del piano marchigiano Miriana Mercuri, capace di donare emozioni con il brano ” Experience” di Ludovico Einaudi.

Lo staff associativo dichiara: “Siamo entusiasti che la nostra proposta abbia trovato consenso. Non è facile scommettere su di un evento infrasettimanale in questa stagione, ma se si punta sulla qualità scenica di esperienza e sulle giovani leve artistiche, non si può che centrare l’ obiettivo. Ringraziamo di cuore il pubblico, l’ amministrazione comunale di Ripatransone nelle figure del sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi e dell’ assessore alla cultura Stefania Bruni, nonché il gruppo Fineco Bank per la possibilità concessa nella realizzazione della kermesse e della produzione di molteplici iniziative nel territorio“.

Nella speranza e gratitudine che l’Artistic Picenum, insieme alle nostre città, non smettano mai di scommettere per l’intrattenimento e la cultura.

Prossimo appuntamento al Teatro Mercantini previsto per sabato 2 Dicembre, con l’ imperdibile appuntamento dialettale a cura degli Indimenticabili di Amandola.

InfoLine 3475406630.