PESCARA – Pedaggio gratuito e una viabilità garantita. Sono queste le richieste avanzate dalla politica locale, seguitamente al crollo della galleria San Silvestro avvenuto sabato.

Quest’ultimo fatto ha generato molteplici disagi agli automobilisti, tra cui la congestione del traffico e una crescente ondata di malessere tra gli stessi. Tali incidenti, sebbene ritenuti una scomoda normalità, sono diventati a tutti gli effetti un costo sociale e ambientale; in particolare per lo smog causato dalle code nelle ore di punta.

Sarà necessario, pertanto, lavorare all’esenzione della tratta in entrata da Chieti fino a Francavilla sud, in modo da creare un bypass per chi volesse evitare la statale. Le proposta è già stata avanzata dal PD di Francavilla, che vedrebbe anche la possibilità di approvazione.

Questa pratica è già stata messa in atto nel 2020, anno del crollo del ponte Albiano Magra.