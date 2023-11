SAN BENEDETTO – Si è svolto questa mattina, presso la Sala Multimediale della Cartiera Papale di Ascoli Piceno, l’evento conclusivo Erasmus Plus legato ai progetti “CIRCLEconomy” e “PicenoNet2021”.

Grazie al progetto CIRCLEconomy, promosso dalla provincia di Ascoli Piceno in qualità di coordinatore del Consorzio PicenoNet for Mobility e in collaborazione con gli enti membri del Consorzio, tra cui Eurocentro, numerosi studenti hanno avuto l’opportunità di svolgere un tirocinio in mobilità internazionale, tramite l’assegnazione di borse di studio e lavoro della durata di diverse settimane. Anche l’IIS “A. Capriotti” è stato coinvolto in tali progetti di mobilità.

Negli ultimi tre anni, cinquanta studenti dell’Istituto Tecnico del settore Economico e del Liceo Linguistico, beneficiari di finanziamenti, hanno intrapreso periodi di studio e di lavoro nelle principali città dei Paesi europei (Spagna, Malta, Albania, Austria, Repubblica Ceca, Lituania, Polonia). Hanno, così, avuto modo di potenziare le competenze linguistiche, tecnologiche e imprenditoriali, fondamentali per la crescita personale, professionale e per l’inserimento, da cittadini europei, in un mercato caratterizzato da un processo di continua internazionalizzazione.

Guidati dal Dirigente Scolastico, professor Enrico Piasini, dalla referente Erasmus, professoressa Paola Talamè, e dal docente Orientatore, professoressa Maria Donata Cecere, gli alunni dell’Istituto sambenedettese hanno ricevuto, consegnati dall’Assessore provinciale dottor Daniele Tonelli e dalla Vicepresidente del consorzio BimTronto, dottoressa Sabrina Stazi, gli attestati Europass. Si tratta di una certificazione di competenze valida e spendibile in ambito europeo, che costituisce una opportunità di crescita e di sviluppo.

Dopo un recap delle iniziative in oggetto sono stati consegnati gli attestati ai seguenti alunni ed ex alunni dell’IIS A. Capriotti: Catalini Matilde, Cichetti Khadigia, Dafa Megy, Del Toro Sara, D’Ippolito Arianna, Finizio Vittorio, Gaetani Aurora, Gagliardi Nicoletta, Orefice Ambra, Ranalli Sara, Spinozzi Valentina, Tiburtini Giada, Tignola Tignola Martina, Vallorani Alessia.

Il Dirigente Scolastico Piasini ha espresso grande soddisfazione: “Il Programma Erasmus Plus, grazie agli enti finanziatori ad esso collegati, permette esperienze formative di alto livello che, promuovendo la mobilità internazionale, la partecipazione attiva, la cooperazione, l’inclusione, la creatività, contribuiscono in modo determinante allo sviluppo umano, culturale e professionale dei nostri ragazzi, poiché consente quell’apertura mentale indispensabile per essere cittadini del mondo”.

Un Istituto superiore che ha a cuore la formazione dei propri studenti e schiude loro un’ampia gamma di possibilità di crescita ed esperienza.