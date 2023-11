CUPRA MARITTIMA – Di seguito la programmazione dei prossimi giorni al Cinema Margherita di Cupra Marittima.

Un commento sul film del momento: “La delicatezza di C’è ancora domani di Paola Cortellesi sta conquistando tutti, oramai inarrestabilmente in testa alle classifiche del box office e ne siamo molto felici. Quindi si continua!

Trolls 3- Tutti insieme. Questa settimana uno spettacolo speciale per i nostri amici autistici, domenica alle 10,30 una proiezione solo per loro, un spettacolo Autism Friendly ovvero attento alle loro esigenze, audio abbassato, luci accese, ma basse e la possibilità di spostarsi dalla loro poltrona. Tornano i film di animazione, mancano da un po’, e sono sempre molto attesi dai giovanissimi cinefili,. Questa settimana uno spettacolo speciale per i nostri amici autistici,una proiezione solo per loro, un spettacolo Autism Friendly ovvero attento alle loro esigenze, audio abbassato, luci accese, ma basse e la possibilità di spostarsi dalla loro poltrona. Lunedì e Martedì in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne sarà proiettato un documentario appena uscito nelle sale, ‘Il popolo delle donne’ di Yuri Ancarani. Una vera e propria lezione della dottoressa Valcarenghi al pubblico in cui spiega con precisione molte delle cose fondamentali da conoscere sull’argomento. Da non perdere. IL PROGRAMMA:

C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi (ITA 2023, 118′) Il racconto appassionato dedicato alle donne del dopoguerra, un dramedy in bianco e nero per la prima regia di Paola Cortellesi giovedì 16/11 ore 19-21,15 venerdì 17/11 ore 19-21,15 sabato 18/11 ore 19-21,15 domenica 19/11 ore 16,40 – 19 – 21,15 lunedì 20/11 ore 21,15- ingresso 5€ martedì 21/11 ore 19-ingresso 5€

Siamo felici che un film come questo possa entrare come esperienza, esperienza cinematografica, in tutti quelli che lo hanno guardato. Un film che celebra la grande saggezza e le capacità delle nostre nonne, come le umiliazioni che spesso hanno subito ma guarda dritto al futuro. Il tutto con il sorriso sulle labbra. Siamo nel 1946 a Testaccio, quartiere di Roma, e Delia cerca di occuparsi della sua famiglia con mille attenzioni e lavoretti, ma un giorno arriva una lettera… Bravissimi tutti, dalla regista e protagonista nonché autrice Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Giorgio Colangeli, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli“.