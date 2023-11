Si è spento in Albania Mirco Marchetti, i funerali il primo giugno a Ripatransone

La cerimonia funebre si terrà alle ore 15 presso la chiesa di Santa Croce a Ripatransone. Dopo aver lavorato per tanti anni nel porto di San Benedetto del Tronto, si trovava in Albania come responsabile di una ditta di pesce congelato. In molti ne ricordano l'umanità e la sua grande generosità

di Redazione