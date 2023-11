SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto della rassegna “Incontri con l’autore” a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno del comune e della Regione Marche.

Sabato 2 dicembre, alle ore 18, presso il Palazzo Piacentini -Biblioteca del Mare, Stefano Taffoni presenterà il libro “Monti della Laga“. Converserà con l’autore Americo Marconi.

Questo libro fotografico, curato dal fotografo e geologo Stefano Taffoni, è un invito a esplorare e a valorizzare le meraviglie di una delle ultime oasi di natura selvaggia che si estende nel cuore dell’Italia, tra l’Abruzzo, le Marche e il Lazio, attraverso 142 scatti evocativi, che catturano l’essenza pura e incontaminata di questo angolo di paradiso, quello, appunto, dei monti della Laga. Ogni fotografia è una storia, un momento sospeso tra la maestosità della natura e la passione di un artista che, con occhio attento e cuore sensibile, ha saputo immortalare la magia di questi luoghi in ogni stagione. Ma “Monti della Laga” non è soltanto un viaggio visivo, è anche un viaggio educativo, grazie alla profonda conoscenza geologica di Taffoni, che riesce a guidare il lettore non solo attraverso la bellezza esteriore di questi paesaggi, ma anche attraverso la storia geologica e le curiosità scientifiche che si celano dietro ogni roccia, ogni corso d’acqua, ogni vetta. Un tributo alla natura, un promemoria sull’ importanza della conservazione, un compagno di avventure, una fonte di ispirazione per chiunque ami la montagna, la fotografia e le storie che solo la natura sa raccontare.