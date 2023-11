SAN BENEDETTTO – Nella riunione di venerdì 24 novembre la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– l’integrazione alla delibera di nomina dei componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Ente, composto dai dirigenti Pietro D’Angeli, Catia Talamonti e Giorgio Giantomassi in qualità di titolari dell’incarico e dei dirigenti Giuseppe Coccia, Mauro Bellucci e Roberto De Berardinis in qualità di supplenti;

– il nuovo organigramma dell’Ente, che conferma la struttura organizzativa precedentemente individuata;

– le modalità di svolgimento della Fiera di Santa Lucia 2023, che si terrà mercoledì 13 dicembre, dalle 8:00 alle 22:00 nel Centro cittadino;

– una variazione agli stanziamenti di cassa necessaria a far fronte a richieste di pagamenti superiori rispetto a quanto preventivato;

– un prelevamento dal Fondo Rischi Contenzioso di € 5.556,33 per il pagamento di spese di un giudizio che ha visto il Comune soccombente;

– i contributi agli Istituti Scolastici Comprensivi – ISC del territorio, pari a € 2.000,00 a istituto, per il sostegno ai progetti didattici dell’anno scolastico 2023/2024, come indicato negli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale dei Ragazzi;

– l’istituzione in diverse vie cittadine di almeno 25 spazi riservati alla sosta di veicoli condotti o al servizio di donne incinte e genitori con bambini di età fino a due anni muniti di speciale “permesso rosa”; successivamente verranno definite e comunicate le modalità per richiedere il permesso;

– il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di adeguamento sismico per l’ex-consultorio di via S. Martino, per il quale sono stati stanziati € 81.464,40. I lavori sono stati affidati alla ditta 4Emme Service s.p.a. di Porto Sant’Elpidio (FM);

– il cartellone eventi delle Festività Invernali 2023/2024 e lo stanziamento di € 167.245,00 a supporto dei costi di realizzazione dei singoli appuntamenti a opera dei soggetti organizzatori.