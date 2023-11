San Benedetto Tennis Cup, vince Brancaccio: “Ho lottato tanto per questo obiettivo, ora non voglio fermarmi”

Abbiamo intervistato il campione della San Benedetto Tennis Cup Raul Brancaccio. «Spero sia la svolta per la mia carriera, ho lottato tanto per raggiungere questo obiettivo. Voglio spingere sempre più in alto per chiudere l'anno sempre più su. Sono molto felice e il Circolo Maggioni è magnifico»

di Davide Pignotti