SAN BENEDETTO – Il nostro “MAGAZINE Scienziati nel Pallone”, l’ultima iniziativa di Riviera Oggi Srl, che ha già ottenuto tanti apprezzamenti dagli sportivi sambenedettesi e non solo. Potete trovarlo nei locali che preferite, entro due ore il fischio finale delle gare della Samb, in casa e fuori. In questo caso di Sambenedettese-L’Aquila 2-0. Il lunedì mattina in edicola come allegato al settimanale Riviera Oggi, al costo di un solo euro.

Utilissimo per le tante rubriche sia per chi vuole farsi un comodo archivio che parli di Sambenedettese Calcio ma anche, e sempre di più, di altri sport e delle vicende cittadine, sociali e politiche, più interessanti, tramite i qr code inseriti a pagina 6.

Il formato cartaceo è disponibile in più copie per i locali pubblici che, abbonandosi, rendono un servizio utile ai propri clienti. Chi è interessato può chiamare al 388 6595011.

Con un’altra novità: lo stesso giornale, su richiesta, potrà essere letto nel formato Pdf la sera stessa dopo le partite della Sambenedettese Calcio per conservarlo nel proprio archivio digitale. Chiedetecelo, indicando il vostro numero di telefono o la mail, sempre al 388 6595011.

Questo un breve sommario del numero 1330 (SAMB-L’AQUILA 2-0) che, per queste prime edizioni del Magazine, potete leggerlo anche QUI in formato pdf. Come? Puntando la fotocamera del vostro smartphone sul qr code.

In PRIMA PAGINA il titolo, la foto più significativa e la classifica completa

A PAGINA 2 Note, cronaca, commento, foto e IL PUNTO del direttore.

A PAGINA 3 le pagelle dei rossoblu firmate Walter Del Gatto e classifica di rendimento. Una foto, i voti degli avversari e indicazioni del prossimo avversario (Campobasso).

A PAGINA 4 I risultati calcistici dalla Terza Categoria alla serie A e il qr code per le gare dell’Atletico Centobuchi.

A PAGINA 5 le interviste post gara, “Sasso in campo” di Giuseppe Buscemi e “Avevano detto” dei due allenatori.

A PAGINA 6 il Magazine diventa interattivo perché tramite la telecamera del vostro smartphone (puntando il qr code) potete accedere alle sezioni di www.rivieraoggi.it, edizione on line che è raggiungibile anche per intero, cliccando sul qr code a fianco della testata.

A PAGINA 7 tanti numeri e classifiche: l’elenco dei migliori in campo, tutti i gol dei rossoblu, le presenze da titolari e dalla panchina, i rossoblu ammoniti e espulsi. E un interessantissimo paragone, viste le ambizioni della società di Vittorio Massi, con la 13a giornata dei tre tornei di serie D precedenti, vinti con Luciano Gaucci, Roberto Pignotti e Franco Fedeli. Soltanto tre volte nelle 14 presenze della Samb in Quarta Serie.

A PAGINA 8 i gol delle altre partite e la classifica marcatori del girone “F” di serie”D” e un’originale nostra l’iniziativa dedicata a chi va allo stadio. Una foto del pubblico sopra a tutti i potenziali risultati. Chi capiterà in quello giusto riceverà un premio. E in basso il dolce ricordo della Samb di 40 anni fa.

PROVATE PER CREDERE e, se volete, suggeriteci nuove rubriche, sportive e non. Grazie