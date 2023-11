SAN BENEDETTO – Dopo alcune segnalazioni provenienti dagli uffici, la ditta National Sanit, che ha in appalto il servizio di derattizzazione del territorio comunale, è intervenuta più volte in questi giorni per verificare, sulla base delle tracce lasciate, l’effettiva presenza di topi all’interno del palazzo comunale di viale De Gasperi.

In ogni caso, il personale ha già provveduto a rafforzare la dotazione delle trappole, ovviamente della tipologia compatibile con i luoghi in cui sono state collocate e altrettanto è stato fatto per il perimetro esterno che, com’è noto, è caratterizzato dalla notevole presenza di alberi e spazi verdi, recentemente sottoposti ad un poderoso intervento di potatura.

Le ispezioni proseguiranno anche nei prossimi giorni per verificare l’efficacia dell’intervento svolto, in analogia con quanto si fa ordinariamente per tutte le zone della città da cui provengono le segnalazioni sulla presenza di topi.