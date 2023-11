SAN BENEDETTO – Vasto Basket: Ravasini, Mascoli 13, Marino 7, Di Tizio 7, Oluic 31, Bogatsu 2, Delle Donne 5, Clark 8, Leccisi, Peluso 14, Tana, Ianuale 16.

Infoservice Sambenedettese Basket: Attili 22, Fazzini 4, Di Monte, Pulsoni, Ancillai 6, Ndoj 2, Feliziani 3, Micucci 2, Bassetti 30.

Parziali: 28-12, 26-18, 30-22, 19-17.

Progressivi: 28-12, 54-30, 84-52, 103-69.

Arriva una netta sconfitta per l’Infoservice Sambenedettese sul campo della capolista Vasto. Una prestazione non all’altezza della cornice di pubblico del palasport di Vasto quella offerta dai rossoblù che si sono presentati purtroppo con 3 importanti defezioni nel quintetto base.

La gara è stata condotta dai padroni di casa del Vasto fin dai primi istanti trascinati dai canestri e dai rimbalzi offensivi di Oluic. Per l’Infoservice Sambenedettese 30 punti per Bassetti e 22 per Attili.

La squadra unificata Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball, Martinsicuro Basket e Acquaviva Basket tornerà in campo per la decima giornata di andata contro il Magic Basket Chieti. L’incontro è in programma per Sabato 2 dicembre alle ore 18:30 al Palaspeca di San Benedetto.