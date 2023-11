SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa con successo a San Benedetto la 30^ edizione della rassegna del documentario “Premio Libero Bizzarri” con una serata ricca di eventi ed emozioni: la proclamazione dei documentari vincitori dei due concorsi in gara, i riconoscimenti ad artisti del territorio e il commovente ricordo di Fabrizio Pesiri, fondatore e punto di riferimento fondamentale per la storia della Fondazione Bizzarri.

Ad aggiudicarsi il premio di € 4.000 del concorso ItaliaDoc è stato il documentario After the bridge di Davide Rizzo e Marzia Toscano, un lavoro incentrato sulla vita di Valeria Collina, sconvolta dalla morte del figlio Youssef, membro di un commando jihadista, ucciso durante l’attacco terroristico al London Bridge. Due le menzioni speciali andate ai documentari Cara a su Entu-Con il Vento in faccia di Andrea Deidda e Los Zuluegas di Flavia Montini. A vincere il Premio Andrea Pazienza, invece, è stato il documentario La Ricerca di Giuseppe Petruzzellis per l’uso sperimentale e creativo delle immagini e della fotografia, mentre il vincitore del concorso “Fabrizio Pesiri Opera Prima”, riservato ad autrici e autori sotto i 35 anni alla loro prima opera, è stato il documentario Posti Sinceri di Alberto Sparapan, un viaggio alla scoperta dei luoghi più nascosti e autentici di Milano.

Per quanto riguarda il documentario After the bridge di Davide Rizzo e Marzia Toscano, vincitore del concorso ItaliaDoc, la giuria gli ha conferito il premio con la seguente motivazione: “il film cattura con intensità la complessità emotiva di questa madre, offrendoci un’opportunità rara di esplorare il suo dolore, sia quando si interroga sulla vita e morte del figlio, sia come donna durante l’introspezione personale nel suo percorso di vita, conversione e nella ricerca della sua vera identità culturale e religiosa. La forza del documentario risiede non solo nella sua capacità di esplorare temi complessi, ma anche nell’empatia e nel rispetto con cui tratta la protagonista e il suo viaggio personale. La regia di Rizzo e Toscano mostra un profondo impegno nel presentare la verità in modo autentico, senza giudizio, aprendo uno spazio per la riflessione. After the bridge non solo ci offre uno sguardo penetrante nella vita di una madre coraggiosa, ma ci invita anche a esplorare il potere trasformativo del perdono, della comprensione e della ricerca di senso in situazioni di dolore così profondo”.

Per il documentario vincitore del Premio Andrea Pazienza, La Ricerca di Giuseppe Petruzzellis,

questa è stata la motivazione della giuria: “il film di Giuseppe Petruzzellis è un film lunare. Un viaggio visionario dove il regista riesce a dare vita a oggetti inanimati attraverso la voce Luigi Lineri, che da sessant’anni porta avanti una ricerca molto personale. Le inquadrature, la fotografia, il commento musicale e il montaggio sono strumenti utilizzati con maestria e talento dall’autore, che ha il coraggio di rompere schemi narrativi spesso abusati e di liberare una poetica personale di grande impatto visivo e di racconto.

Ha arricchito la serata il conferimento di altri due premi a due personalità che, con il loro talento e la loro passione, danno lustro al territorio: la giovane Mie Eusebi, computational designer, architetto e digital imaging technical, ha ricevuto il Premio Bizzarri alla Comunicazione e Creatività e l’artista, pittore e documentarista Paolo Consorti ha ottenuto il Premio Alla Carriera per aver conquistato, con la propria arte, la scena nazionale. A consegnare i premi il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, insieme all’assessore alla cultura Lia Sebastiani.