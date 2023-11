Mercato, Simone Tomassini sceglie il San Benedetto Calcio. Accordo anche con Marco Orfano

Il centravanti classe '91 da 256 presenze e 105 gol in Serie D ha firmato il contratto. Tutto fatto anche per il terzino classe 05, in prestito dal Lecce, che nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche

di Antonio Di Salvatore