Di Alice Spina

CUPRA MARITTIMA – Il Cinema Margherita nel tempo è riuscito a coniugare perfettamente il fascino retrò dei vecchi cinema del centro con la modernità dell’offerta cinematografica e di intrattenimento, strizzando un occhio verso i capolavori del passato così come quelli del tempo presente.

Fuori dai circuiti di massa, alterna film capolavori della pellicola da prima pagina scelti con cura a regie indipendenti di meravigliosa valenza. Cinema attivo nell’organizzazione di eventi culturali nel cuore della cittadina di Cupra Marittima, e non solo. Considerato un punto di riferimento importante per il tessuto socio-culturale del paese e senza ombra di dubbio, sentito dai più come fiore all’occhiello e gioiello da preservare e mantenere con dedizione e passione. Ottima accoglienza al botteghino, punto ristoro all’ingresso azzeccatissimo, poltroncine deliziose in un’atmosfera calda e familiare, qualità video e acustica ottimi. Luogo perfetto per godersi un bel film con la giusta pace e tranquillità di un tempo dedicato.

Di seguito condividiamo con piacere la programmazione aggiornata e che la forza del cinema sia con tutti noi!

L’atteso film di Ken Loach arriva sul grande schermo del Margherita, come un vento leggero di cui abbiamo bisogno in questi tempi di guerra e violenza. The old Oak è l’ultima opera del grande maestro del cinema oltre Manica. Inutile elencare tutte le stelle nel suo petto, ne ricordiamo solo alcune, Cannes: due volte Palma d’Oro(2006, 2016), due Premi della Giuria (1993, 1990); a Venezia: Leone d’Oro alla carriera(1994). The Old Oak, che è stato selezionato a Cannes in concorso quest’anno, lancia in modo ostinato, tenero e umano un messaggio denso di speranza, quasi a volerla risvegliare in questo momento storico. La storia si svolge nel 2016 in una cittadina al nord dell’Inghilterra, dove pian piano iniziano ad arrivare i rifugiati dalla Siria dilaniata dalla guerra. The Old Oak è il pub del paese, oramai chiuso vista la crisi economica che la città sta affrontando.

Prosegue senza sosta la scalata di C’è ancora domani di Paola Cortellesi, tra i film italiani più visti degli ultimi anni con ben 19milioni di incasso, e continua ad essere in testa alle classifiche del box office giorno per giorno. Il film prosegue quindi un’altra settimana di proiezioni con uno spettacolo al giorno. Martedì 28 è la volta del cinema dallo sguardo ampio, quindi delle Anime giapponesi con Inu-oh di Masaaki Yuasa. Dal regista di “Mind Game”, “Ride Your Wave” e “Devilman Crybaby”, uno spettacolare lungometraggio anime che ha lasciato senza fiato pubblico e critica per l’eleganza delle animazioni e la forza della sua colonna sonora. In concorso nella sezione Orizzonti alla 78° Mostra di Venezia e candidato al Golden Globe come Migliore film d’animazione 2022, un’opera rock destinata a lasciare il segno. – THE OLD OAK di Ken Loach( GB 2023, 114′) Concorso a Cannes 2023 domenica 26/11 ore 17 – 21,15 lunedì 27/11 ore 21,15 versione originale sottotitolata in inglese – ingresso 5€ – C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi (ITA 2023, 118′) Premio del pubblico, Menzione speciale miglior opera prima, Gran Premio della Giuria domenica 26/11 ore 15 – 19 lunedì 27/11 ore 19 – ingresso 5€

– Anime al Cinema – ingresso unico 5€

INU-OH di Masaaki Yuasa (JP/CN) 2023, 98′) Candidato come Miglior film di animazione di Golden Globe; martedì 28/11 ore 19 – 21,15