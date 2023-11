SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera” per Samb-L’Aquila.

NOTE

Bellissima giornata di sole, terreno di gioco in ottime condizioni. Omaggio della Nord a Massimo Cioffi: “Questa Curva che porta il tuo nome ti renderà per sempre onore”. Spettatori 6’114.Al

FORMAZIONI

SAMB (4-2-3-1): Coco 03, Pagliari 04, Sbardella, Pezzola, Zoboletti 05, Arrigoni, Scimia, Cardoni 04, Battista (70′ Martiniello), Alessandro (65′ Romairone), Tomassini (74’Pietropaolo 03). All. Marco Mancinelli. A disp. Grillo 07, Evangelisti 03, Fabrizi 06, Buonavoglia, Orfano 05, Lonardo 05.

L’AQUILA (4-3-3): Michielin 05, Bellardinelli 03 (55′ Lorenzoni 03), Ouali 04, Del Pinto, Galesio (55′ Bacio Terracino), Banegas, Carbonelli (55′ Alessandro Jonatan), Alessandretti, Mantini, Tavoni 04 (55′ Pietropaolo 04), Brunetti. All. Roberto Cappellacci. A disp. Raffaelli 05, Cassese, Angiulli, Battistoni 04, Sarritzu.

ANGOLI 0-3

AMMONITI Del Pinto (A) Banegas (A)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ Subito una bella palla in verticale di Arrigoni per Alessandro, ma si alza la bandierina dell’assistente.

3′ Fronte opposto Banegas in mezzo per Galesio, Coco esce in anticipo e blocca.

3′ Altro ribaltamento di fronte, Cardoni da destra calcia col destro a giro. Alto, applausi del pubblico.

8′ Gran recupero di Scimia che ruba palla sulla trequarti e si invola verso l’area. Atterrato al limite dei 16 metri, per l’arbitro non c’è nulla.

13′ Primo angolo per gli ospiti, lo schema non riesce e la Samb riparte. Alessandro ci prova dai 20 metri, Michielin compie il primo intervento importante della gara e respinge.

16′ Fallo di Alessandretti su Alessandro lanciato in ripartenza. Nessuna ammonizione.

18′ Fallo di mano di Bellardinelli dai 25 metri, punizione per la Samb. Arrigoni mette in mezzo ma la sfera scivola sul fondo senza deviazioni.

23′ ANCORA SUPER MICHIELIN: cross di Zoboletti da destra, la palla sfila sul secondo palo, Battista si coordina e calcia col destro. Il portiere ospite si oppone con i piedi.

25′ Ammonito Del Pinto per un fallo su Pagliari.

28′ Punizione L’Aquila dalla trequarti, Banegas mette in mezzo ma l’arbitro ravvisa un fallo in attacco.

35′ Ora sono gli abruzzesi a tenere il possesso palla, anche se con un giro palla fino ad ora sterile.

38′ SAMB IN VANTAGGIO: azione da manuale. Apertura visionaria di 40 metri di Arrigoni, Battista premia la sovrapposizione di Pagliari con un filtrante sulla sinistra, il numero 3 la mette in mezzo con i tempi giusti per Tomassini che col destro al volo la mette in rete. 1-0.

42′ Insiste la Samb sull’onda dell’entusiasmo, cross di Cardoni bloccato da Michielin.

45’+2′ Finisce con il colpo di testa di Galesio bloccato da Coco il primo tempo. Si va a riposo con la Samb meritatamente avanti.

SECONDO TEMPO

45′ Al via la ripresa, senza cambi.

48′ GOOOOL! TOMASSINI SHOW! Cross telecomandato di Pagliari per il numero 9 che incorna di testa e insacca. 2-0. Il Riviera è una bolgia.

53′ Banegas libera il destro dai 20 metri. Alto.

60′ Prova a far girare palla L’Aquila ma la coppia Pezzola-Sbardella non fa mai girare Galesio.

65′ Dentro Romairone per Alessandro nella Samb.

67′ Esce anche Battista per Martiniello, al rientro dall’infortunio.

71′ Bacio Terracino prova il gol dell’ex, palla altissima.

74′ Esce anche Tomassini, tra gli applausi di tutto lo stadio, dentro Pietropaolo.

82′ Angolo L’Aquila. Banegas in mezzo per Mantini che di testa mette sul fondo.

87′ Ancora corner per gli ospiti. Coco libera con i pugni.

90′ Sono 4 i minuti di recupero.

90’+1′ Bacio Terracino crossa in mezzo da sinistra, Coco blocca con sicurezza.

90′ +4′ La Samb amministra con sicurezza il doppio vantaggio fino al fischio finale. Finisce qui, 2-0.