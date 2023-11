MARTINSICURO – Alessandra Pulcini, assessore all’urbanistica, sottolinea: “Diversamente da Città Attiva che aveva talmente a cuore la pianificazione urbanistica della nostra città tanto da non avere messo in campo alcuna azione negli anni in cui ha amministrato, la nostra amministrazione sin dal 2018 ha iniziato un iter che si concluderà nei prossimi mesi con l’adozione della variante al piano regolatore. Un iter partito con avvisi aperti a tutti al fine di attualizzare gli interessi generali sulle destinazioni urbanistiche delle aree. Sono stati fatti incontri con tecnici, presidenti di quartiere, operatori turistici, imprenditori, associazioni”.

Ancora: “Il lavoro messo in campo è stato ed è complesso dovendo coordinare una pianificazione territoriale con normative sovra comunali in continua evoluzione (l’ultima di tre giorni fa con riferimento alla nuova legge urbanistica della regione Abruzzo). Ciononostante, a differenza di ciò che viene scritto da Citta’ Attiva e dal PD, abbiamo portato avanti un lavoro con la massima trasparenza e sulla base di linee guida ben conosciute dai consiglieri comunali, pubblicate da tempo sull’albo pretorio e illustrate nei diversi incontri organizzati in questi anni”.

Massima trasparenza quindi e, soprattutto, determinazione nel portare avanti questo importante strumento di sviluppo del territorio.

“La programmazione urbanistica che il nostro Comune attende da anni – dichiara il sindaco, Massimo Vagnoni – è un argomento tanto serio che meriterebbe un dibattito maturo sui temi concreti e ben diverso dagli slogan demagogici lanciati sui giornali da chi, evidentemente, non ha né argomenti né idee. Evidente la confusione di chi un giorno ci attacca definendo il PRG in corso come un incentivo alla cementificazione e l’altro si lamenta di non conoscerlo accusandoci di tenerlo nascosto”.

Continua: “La bozza su cui stiamo lavorando è stata illustrata sia ai consiglieri di Città Attiva nella scorsa consiliatura, che agli attuali consiglieri di minoranza che erano così bene a conoscenza dei contenuti tanto da averli utilizzati come argomento di campagna elettorale”. Evidente, quindi, l’ennesima strumentalizzazione politica.

“Il nostro lavoro è stato sempre all’insegna della massima condivisione e attenzione alle esigenze e istanze di tutti – conclude Alessandra Pulcini – con una visione di programmazione urbanistica del territorio che punti a risolvere le diverse criticità di una pianificazione urbanistica vigente che non risponde alle esigenze attuali di un Comune come il nostro. Un comune che deve rafforzare la propria vocazione turistica e rendere attrattivo il territorio per investimenti. In queste settimane i tecnici incaricati di redigere il piano, stanno predisponendo la proposta che sarà oggetto di adozione. A questa fase seguirà un nuovo ciclo di incontri e confronto sullo sviluppo urbanistico della nostra città”.