SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un altro gesto di sensibilizzazione nei confronti della lotta contro la violenza sulle donne e a favore della parità di genere arriva dalla Granfondo San Benedetto del Tronto ed è giusto ricordarlo proprio oggi, 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Con il suo impegno storico nel promuovere la passione per il ciclismo, unendo il sano sport alla passione per le bellezze del nostro territorio e per la gastronomia, la Grandfondo vuole assumere un ruolo sempre più importante in questa campagna di sensibilizzazione e, dunque, quest’anno ha scelto una testimonial donna alla guida di un cammino più equo e sicuro, in cui si rompino gli stereotipi di genere e si dia più voce alle donne nell’ispirare una generazione di cicliste.

Uno dei prossimi progetti sociali in programma in questo senso è la Pedalata in Rosa, organizzata in collaborazione con l’associazione “Giustizia Donna“, che opera sul territorio provinciale per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne, a partecipazione gratuita.

Attraverso iniziative come questa, l’organizzazione mira a creare una comunità che pedali verso un futuro in cui la parità di genere e il rispetto reciproco siano la norma.