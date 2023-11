SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Mi aspetto una bella partita contro una squadra importante che gioca bene, davanti a un gran pubblico”.

Mister Lauro presenta così il big match di domani contro la compagine abruzzese:

“L’Aquila ha tanta qualità, è una delle squadre che gioca meglio fra quelle che abbiamo incontrato fino ad ora. Sta a noi giocarla con maturità facendo una grande prestazione, per indirizzarla nel verso giusto. Se mi aspettavo di essere a +5 dagli abruzzesi? Loro hanno lasciato qualche punto per strada, noi dobbiamo pensare al nostro campionato continuando così partita dopo partita. Record spettatori? Dev’essere la nostra arma in più, sarà una carica importante, vogliamo ripagare tutta questa fiducia”.

Capitolo infermeria: “Simone Paolini purtroppo si è fermato, in più mancheranno gli squalificati dopo Chieti (Sirri e Barberini n.d.r.). Ma sono sicuro che chi scenderà in campo darà il massimo” – chiosa il mister rossoblu che tuttavia domani non potrà essere presente in panchina causa cartellino rosso rimediato a Chieti. Lo sostituirà l’allenatore in seconda Mancinelli.