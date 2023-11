SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di venerdì 24 novembre, in occasione della visita alla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto dell’Ammiraglio di Divisione Andrea Romani, Comandante Interregionale Marittimo Centro e Capitale, il sindaco Antonio Spazzafumo si è unito al Contrammiraglio (CP) Donato De Carolis, Direttore Marittimo delle Marche e al capitano di fregata Alessandra Di Maglio, Comandante della Capitaneria per accoglierlo e dargli il benvenuto nel porto e nella città di San Benedetto del Tronto.

L’incontro, tenutosi nella caserma di viale Marinai d’Italia, è stato occasione per uno scambio di vedute sulla realtà marittima, sulla situazione del porto e di altre zone della città di San Benedetto del Tronto, nonché per gettare le basi di future collaborazioni. Durante l’incontro, l’Ammiraglio Romani ha avuto modo di ricevere segnali di apprezzamento per l’operato della Capitaneria di Porto e per i servizi resi alla collettività.

Dopo l’incontro il Sindaco e il Contrammiraglio (CP) Donato De Carolis, hanno accompagnato l’Ammiraglio Romani alla sede del Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera, dove il Comandante Giuseppe Simeone ha illustrato il prezioso lavoro svolto dal gruppo e le vicende più significative verificatesi in tempi recenti.