Convegno AV5, caro sindaco Spazzafumo che significa ospedali solidi? Ci spieghi

Non significa certamente due ospedali di Primo Livello. Se invece sì, lo dica. Tantomeno 'nuovo', come ripete sempre il suo collega ascolano, significa di Primo Livello. La realtà è che i cittadini della costa vogliono un ospedale di Primo Livello più vicino del "Mazzoni" o addirittura vicinissimo al mare. Ma, se non è possibile (Saltamartini docet), meglio a 15 chilometri di superstrada piuttosto che a 30

di Nazzareno Perotti