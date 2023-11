SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Infoservice Sambenedettese Basket comunica che in occasione della partita contro Mosciano Sant’Angelo sono stati raccolti 700 euro attraverso la lotteria di beneficenza organizzata per aiutare la famiglia Kabunda. Un ottimo risultato ottenuto soprattuto visto che i rossoblù hanno effettuato la gara interna in “esilio” a Grottammare, per questo motivo Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball, Martinsicuro Basket e Acquaviva Basket ringraziano sentitamente i propri sostenitori per la grande generosità dimostrata.

L’Infoservice di Coach Micucci è nel frattempo tornata al lavoro in vista della difficile trasferta sul campo della capolista Vasto Basket. L’incontro è in programma per Domenica 26 novembre alle ore 18:00, arbitri Martini di Mosciano Sant’Angelo e Morettini di Campobasso. È intervenuto intanto ai nostri microfoni il pivot rossoblù Luigi Pulsoni; queste le sue dichiarazioni: “Contro Mosciano ci è purtroppo mancata la lucidità nell’ultimo quarto soprattuto sotto canestro. Dobbiamo migliorare ed allenarci sempre più forte per la nostra società e per la città di San Benedetto. Contro Vasto dovremo essere bravi a sfruttare le nostre qualità soprattuto sugli esterni anche perché loro sono molto forti e grossi sotto canestro. Dovremo fare la nostra partita e metterci il cuore.”