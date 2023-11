SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto facile per la Samb di mister Giordani, che spazza via la Real Eagles Virtus Pagliare e inanella la terza vittoria consecutiva.

Il match parte subito bene per i rossoblù, che chiudono il primo tempo avanti 5-0 grazie alle due reti del sommelier Firmani, (in campo con il suo nuovo look militare, ndr) il gol di Taffora e le prime due marcature in campionato di Eugenio Neroni, che nelle precedenti 8 giornate non era riuscito mai a trovare la via del gol e che, dopo aver segnato, non solo non ha esultato in segno di rispetto verso la sua ex squadra ma viene anche sportivamente applaudito dai propri ex tifosi.

Nel secondo tempo la musica non cambia: i due gol di Cancrini, uniti alle reti di Firmani, Piccinini e ad altri due gol di Neroni, e al rigore dei padroni di casa trasformato da Sandoval, fissano il punteggio finale sull’11-1 per i rossoblù, che così possono arrivare con una bella vittoria al big match del 1 dicembre, quando al PalaSpeca andrà di scena il sentitissimo derby con l’Ascoli Calcio a 5.