SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ampia affluenza di pubblico e grande curiosità al Concordia di San Benedetto, giovedì 23 e venerdì 24 novembre, per il secondo appuntamento della stagione teatrale, a cura del comune e dell’AMAT, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto.

Una delle più note e rappresentate opere del drammaturgo inglese Harold Pinter, Premio Nobel per la letteratura, “Il compleanno”, per la regia di Peter Stein, con protagonista Maddalena Crippa, affiancata da Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli ed Emilia Scatigno, ha riproposto sulla scena tutti gli interrogativi che si celano dietro questa pièce teatrale, scritta e rappresentata per la prima volta nel 1958. Interrogativi cui lo spettatore può dare la risposta che vuole scegliendo la soluzione che ritiene più opportuna a sciogliere l’ambiguità che avvolge i gesti, le parole e gli sguardi dei personaggi.

L’azione, che si svolge in una piccola pensione di una località di mare, è tutta nelle mani dei singoli protagonisti, nel modo in cui essi interagiscono o, ancor meglio, non interagiscono e non comunicano efficacemente tra loro, proprio a sottolineare quella chiusura e quel senso di solitudine e di incomunicabilità che il teatro dell’assurdo, di cui l’opera ne è un mirabile esempio, porta sulla scena, producendo nello spettatore una sorta di vuoto e di sospensione, che non finisce nemmeno con la calata del sipario. “Il compleanno“, ancor più, aggiunge a tutto ciò un’incombente e continua sensazione di minaccia che scuote e agita Stanley, il giovane pianista che vive ormai da un anno nella pensione e che non si sa bene da dove venga e da cosa sia fuggito, ma che arriva a invadere persino lo spettatore, che finisce per riconoscersi nei personaggi e nelle loro vite dal destino incerto e sconosciuto, guidate dall’imprevedibilità e dall’incertezza.

Non era facile dar vita a personaggi che, seppure ci rappresentano, esprimono, però, tutta la tragicità del loro essere monadi in cerca di qualcosa, che parlano una lingua che ha perso gran parte del suo valore comunicativo e significativo, che, solo apparentemente aperti verso l’altro, ma, in realtà, chiusi in sé stessi, dicono spesso cose senza senso e, prigionieri del proprio mondo, parlano solo a se stessi. Eppure, questa interpretazione di “Il compleanno” ha convinto e ha trasmesso, con sincerità e onestà, senza inutili orpelli e ricami, in una traduzione altrettanto fedele, tutto il dramma esistenziale che quest’opera dal sapore agro dolce propone. Calzante Maddalena Crippa nel ruolo di Meg, intrappolata nel suo mondo inesistente e incurante di ciò che realmente avviene intorno a lei, e bravi tutti gli altri interpreti che hanno saputo restituire allo spettatore, in maniera attendibile e veritiera, le ambigue e svariate sfumature dei loro personaggi, estremi e “assurdi”, ma, proprio per questo, tragicamente veri.

Una sfida anche questa, che ha ben sortito l’effetto dovuto, e che ha fatto riscoprire, o scoprire, un teatro per certi versi “allegorico” e talvolta indecifrabile, ma che, ancora oggi, si rivela quanto mai attuale.