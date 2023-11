SAN BENEDETTO – Nella riunione di martedì 21 novembre la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– il protocollo d’intesa tra l’Ente, alcuni Comuni del Piceno e la Fondazione BIM Tronto per il rinnovo dell’adesione al Sistema Museale Piceno;

– l’atto d’indirizzo per la redazione di un nuovo regolamento sulle pubbliche affissioni;

– l’atto d’indirizzo per la redazione di un nuovo regolamento acustico del Comune;

– la relazione sulla performance nell’anno 2022 dell’Ente, nella quale sono illustrati i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati per ciascuna Area dei Servizi comunali.

– il progetto artistico della stagione teatrale 2023/2024 e l’assegnazione di € 97.500,00 come contributo a sostegno della sua realizzazione curata dall’Associazione Marchigiana Attività Teatrali – AMAT;

– la proposta di sponsorizzazione tecnica per un valore di € 25.000,00 da parte dell’azienda Italgas Reti Spa destinato al progetto “Click to be green” e l’approvazione del progetto stesso, che consiste nella riforestazione urbana dello spazio di piazza Dalla Chiesa, circa 2.500 metri quadrati, attraverso la messa a dimora di alberi e arbusti. Il progetto ha un costo complessivo di € 42.839,06;

– l’accordo sostitutivo per l’avvio delle attività propedeutiche all’indizione del bando per la concessione in gestione della pineta sita tra viale Buozzi e viale Marinai d’Italia nota come “Bambinopoli”