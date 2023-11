SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Weekend da incorniciare per 2/3 per la Riviera Samb Volley.

La Farmacia Amadio RSV porta a casa una netta vittoria per 3-0 (25/15, 25/18, 33/31) nei confronti di Bottega Volley e mantengono solidamente la vetta del girone A a 18 punti, con 3 distanze di vantaggio dall’inseguitrice Bertuccioli.

Il commento della gara di coach Rocco Netti: “Avevo chiesto ai ragazzi di approcciare la gara cercando di superare i propri limiti: in settimana abbiamo studiato a fondo gli avversari, provando degli accorgimenti che si sono rivelati efficaci. Grazie alla nostra bravura abbiamo incanalata la partita sui binari a noi favorevoli. Nel terzo parziale Bottega ha provato il tutto per tutto, forzando in battuta e in attacco, ma noi siamo stati bravi ad essere pazienti e sfruttare l’occasione giusta per portare a casa il bottino pieno. L’entusiasmo della vittoria e l’applauso dei nostri tifosi ci danno la carica per affrontare una settimana impegnativa: prima il ritorno di Coppa contro Caldarola, poi una trasferta complicata a Fermo. Sarà vietato rilassarsi”.

Doppia soddisfazione per il coach Netti, allenatore della formazione maschile, poiché in settimana ha anche ricevuto la nomina di selezionatore maschile del Comitato Territoriale Ascoli/Fermo. Un grande traguardo personale che festeggia l’intera famiglia rossoblù.

La piccola nota amara in casa Riviera Samb Volley giunge dalla formazione femminile della Edilmonaldi Happy Car che riesce a strappare un solo punto in casa della capolista Team Urbino grazie al risultato finale di 3-2 (18/25, 13/25, 25/20, 25/16, 15/11) in favore delle padrone di casa. Le ragazze restano così al terzo posto della classifica a quota 15 punti.

Coach Giuseppe Cupelli ha commentato così al termine della gara: “Sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato in casa della capolista e favorita assoluta del campionato, che finora non aveva perso nemmeno un punto. Nonostante qualche assenza di troppo, abbiamo approcciato al meglio la gara giocando due set perfetti. Sul 2-0 in nostro favore è emersa la forza delle avversarie, che hanno riaperto la contesa e sono state brave a portare a casa la vittoria. Ci è mancato poco per chiudere la gara sul 3-0, ma accettiamo con serenità il risultato perché resta la consapevolezza che, giocando come nei primi due parziali, questa squadra farà strada. Pensiamo alla prossima gara, che disputeremo tra le mura amiche, con l’obiettivo di tornare immediatamente a vincere”.