GROTTAMMARE – A causa di lavori al sistema idraulico, l’ufficio Manutenzioni ha comunicato la necessità di chiudere il sottopasso ferroviario di via Marche al transito veicolare, da lunedì 27 a giovedì 30 novembre, per permettere alle maestranze della ditta affidataria dell’intervento di lavorare in sicurezza.

I lavori da eseguire consistono in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria: in particolare, riguarderanno l’impianto di sollevamento, il sistema cioè che evita l’allagamento in caso di forti piogge, per il quale erano stati riscontrati malfunzionamenti a carico di una delle due pompe.

“Qualche mese fa – spiega l’assessore alla Cura del Territorio, Bruno Talamonti -, a causa di una pioggia molto intesa il sottopasso di via Marche si era allagato. Si tratta, quindi, di un lavoro programmato che finalmente andiamo a realizzare, in parte dettato da esigenze straordinarie, in parte da manutenzione ordinaria”.

L’intervento in via Marche fa parte dello stesso pacchetto di opere che andranno a risolvere problematiche di sicurezza anche in alcuni tratti di strade bianche comunali, quali: Contrada Montesecco, Contrada San Francesco, Contrada Colle Valle, Contrada Monti, Contrada S. Chiara e Contrada Codara. I lavori sono stati affidati all’impresa Adriatica Strade D’Antonio Raffaele srl al costo complessivo di 30.439 euro, di cui circa 10mila euro per la sistemazione del sottopasso di via Marche.