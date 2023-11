CODOGNO – “Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente – morta bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50°C avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone.”

Attraverso questa metafora, il filosofo statunitense Noam Chomsky spiega la capacità di adattarsi a situazioni spiacevoli e ad alla progressiva rinuncia ai diritti fondamentali senza reagire, come nel caso della “transizione sanitaria” a cui stiamo assistendo da circa trent’anni: lo smantellamento progressivo della sanità pubblica spingendo sempre più i cittadini a rivolgersi al privato.

Le liste d’attesa, che possono essere anche di 3 anni, farebbero parte di questa strategia, ma questa volta a puntare i piedi è Andrea Viani, pensionato settantottenne di Codogno, in provincia di Lodi, che in un’intervista al “Fatto Quotidiano” spiega come nella Riforma del 2001 siano stati introdotti i Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione .

Le liste d’attesa lunghe mettono a rischio la vita delle persone, in completa violazione di legge. Viani ha istituito nel 2020 il “Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute”, allo scopo di informare i cittadini e sensibilizzare le istituzioni affinché i diritti fondamentali vengano rispettati.

Fonte: ilfattoquotidiano.it