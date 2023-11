SAN BENEDETTO – Sabato 25 novembre è in programma una camminata guidata lungo i sentieri della Riserva naturale della Sentina a Porto d’Ascoli.

La partenza avverrà dall’ingresso Nord (pontino di via del cacciatore) alle ore 9.30, la partecipazione all’iniziativa è gratuita. Sarà attraversato un percorso ad anello di tipo E della lunghezza di 4,5 chilometri con tempo di percorrenza di circa 2 ore e mezza e dislivello pari a zero. Obbligatorio l’utilizzo di scarpe da trekking.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le ore 18 del 23 novembre con un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della camminata.

La manifestazione, organizzata da U.S. Acli Marche in collaborazione col Comune di San Benedetto, viene realizzata nell’ambito del progetto “Salute in cammino per la cultura”.