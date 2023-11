MONTEPRANDONE – I festeggiamenti in onore di San Giacomo della Marca culmineranno martedì 28 novembre, giorno in cui si celebra la Festa del Patrono di Monteprandone e Compatrono della Regione Marche. Il programma della giornata prevede eventi religiosi e civili.

A partire dalle ore 9:30, in piazza San Giacomo, nel Borgo, verranno accolte le autorità civili e militari e i Sindaci delle Municipalità che aderiscono alla “Rete delle Città di San Giacomo della Marca”. Ricordiamo che la Rete ha l’intento di valorizzare la figura religiosa e culturale di San Giacomo e unisce i Comuni fra le città in cui è storicamente accertata la presenza del Santo.

Alle ore 10, dalla parrocchia San Niccolò, partirà la processione con il busto del Santo Patrono, a cui prenderanno parte le Confraternite e le Autorità civili e militari che terminerà nella Chiesa Santa Maria delle Grazie dove alle ore 11.30 sarà celebrata una Santa Messa Solenne, animata dalla Corale polifonica San Giacomo della Marca.

Al termine della celebrazione verrà offerto l’olio per la lampada all’altare del Santo da parte del Sindaco Sergio Loggi e ci sarà l’atto di affidamento delle Municipalità della Rete di San Giacomo alla protezione del Santo.

Anche il 28 novembre sono aperti e visitabili gratuitamente il Museo Civico Libreria dei Codici San Giacomo della Marca dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (dove verrà anche proiettato il documentario di Ernesto Vagnoni “San Giacomo. Dalle terre della Marca al Mondo) e il Museo di Arte Sacra, dalle 15 alle 19 situati nel Borgo Storico. Mentre il Museo Sistino Piceno di Monteprandone, presso il Santuario San Giacomo, sarà aperto dalle 15 alle 19.

In serata si recupera l’appuntamento con la “Camminata per San Giacomo. Uomo di Pace” giunta alla ottava edizione. L’iniziativa rientra nella linea di azione “Gli itinerari della fede” del progetto “Salute in cammino” ed abbina la promozione dell’attività fisica alla conoscenza e alla valorizzazione di chiese, conventi, strutture religiose e patroni delle nostre città.

La manifestazione è organizzata dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps in collaborazione con Avis Monteprandone ed Amministrazione comunale di Monteprandone nell’ambito delle festività del patrono San Giacomo della Marca.

Il programma dell’iniziativa prevede la partenza dei podisti martedì 28 novembre alle 21 dal Piazzale Mons. Massi (Santuario di San Giacomo della Marca) e poi l’arrivo a Monteprandone davanti alla casa natale del patrono.

Ricordiamo inoltre che presso lo SpaziomOHOc in via Corso, fino al 3 dicembre, sarà possibile visitare “Io sono verticale. Dialogo errante intorno a San Giacomo della Marca, uomo di pace”, mostra di opere inedite dell’artista Nazareno Luciani, curata da Alessandra Morelli, organizzata dall’associazione culturale Officina San Giacomo. L’esposizione sarà aperta venerdì, sabato e domenica dalle 17:30 alle 19:30.

L’evento “San Giacomo della Marca. Uomo di Pace” è organizzato dal Comune di Monteprandone, dal Centro Studi San Giacomo della Marca, dalla Rete delle Città di San Giacomo della Marca e dalla Provincia Picena dei Frati Minori di San Giacomo della Marca; con il patrocinio di Provincia di Ascoli Piceno; con il patrocinio e il sostegno di Regione Marche, Bim Tronto e Banca del Piceno; con il contributo di numerose aziende del territorio Teknonet, Farmacia Comunale, Picena Express, Inim Electronics, Baden Haus, Farmacia Amadio, Femac, Orsini & Damiani, Sagi, Brass Production, Tiamare, Mia Arredamenti, NIUO, Picena Zinc , Esca, Giobbi, Genny, Canalibus; in collaborazione con Proloco Monteprandone, Associazione San Giacomo, UsACLIMarche, Avis Monteprandone, Associazione Castrum Prandonis, Musei Sistini del Piceno, Centro La Clessidra, Officina San Giacomo e SpaziomOHOc, Ludobus.org legnogiocando, Cooperativa Opera, Cooperativa Pagefha, Nati per Leggere Marche e Associazione Kronos Turismo Collettivo e i cori liturgici della Vicaria di San Giacomo della Marca, Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto delle Marche, Biblioteca Archivio Pinacoteca San Giacomo della Marca di Falconara Marittima.

Tutto il programma è disponibile sul sito del Comune www.comune.monteprandone.ap.it oppure su www.monteprandoneturismo.it. Informazioni al numero 0735710930.