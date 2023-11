SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della partita di calcio tra Sambenedettese e L’Aquila, domenica 26 novembre, a partire dalle 12:30, fino alle 14:30 – in corrispondenza dell’arrivo dei tifosi allo Stadio comunale “Riviera delle Palme” – e dalle 16:15 fino al completo deflusso del pubblico, sarà modificata la viabilità del tratto di viale dello Sport compreso tra la rotonda Roncarolo e via S. Pio X.

Sul tratto sarà infatti vietato il transito veicolare e pedonale, a eccezione dei mezzi autorizzati, dei mezzi della tifoserie ospite (nel solo tratto sud, fino all’ingresso dell’area dello stadio nei pressi del Palazzetto dello Sport “Speca”) e dei mezzi della tifoseria locale (nel solo tratto nord, fino all’ingresso dell’area dello stadio nei pressi dell’Istituto Professionale “Guastaferro”).

Sarà inoltre interdetto il traffico anche nel sottopasso ferroviario di via Serao ed è disposta la chiusura del tratto di pista ciclabile di viale dello Sport prospiciente l’area dello Stadio.

In tutta l’area menzionata sarà vietata la sosta dei veicoli, ad eccezione di quelli delle tifoserie autorizzate e quelli di persone con disabilità munite di contrassegno europeo Cude.

Come di consueto, il Comando della Polizia Municipale raccomanda di impiegare percorsi alternativi evitando il transito nelle aree immediatamente adiacenti a quella interessata dalla manifestazione.