SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Disagi al Quartiere Ponterotto, con degrado e sporcizia dietro la zona della Caritas.

Una nostra lettrice ha manifestato il proprio disappunto per i disagi di questa zona. In foto si vedono resti di cibo, bottiglie di vetro e vestiti usati. “Non puliscono mai, siamo noi cittadini che quando portiamo fuori il cane a cercare di dare una sistemata, ma non basta”.

Ecco le foto della segnalazione: