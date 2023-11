SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un black friday diverso dal solito al “Porto Grande”, giovedì 23 novembre, dove si è tenuto il taglio del nastro per inaugurare il nuovo restyling del Centro Commerciale. All’evento hanno partecipato i dirigenti del Gruppo Igd : il direttore del patrimonio Sviluppo e Gestione Rete Gruppo Igd Roberto Zoia, l’Smministratore Delegato Igd Claudio Albertini, la Direttrice Commerciale, marketing e Csr di Igd Laura Poggi, il Responsabile Marketing operativo Fabrizio Cremonini e il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo. La cerimonia di apertura ha avuto come ospite d’onore la mitica Cristina D’Avena che ha allietato come sempre la folla di grandi e piccini con il suo repertorio di sigle di cartoni animati. Previsti altri ospiti nazionali nei giorni 24-25-26 novembre, quali: l’influencer Aurora Baruto, i ballerini Joey&Rina Social Dance e infine, direttamente dalla trasmissione “Amici”, Nunzio Stancampiano.

Dichiara il direttore Roberto Zoia: “Gia dal 2017 abbiamo iniziato a intervenire con opere di miglioramento strutturale e funzionale, grazie alla riduzione dell’ipermercato e il conseguente ampliamento di tre grandi superfici destinate ai negozi Portobello, Calliope e Unieuro. Dopo il Covid abbiamo effettuato un completo restyling interno ed esterno prestando attenzione innanzitutto alla sicurezza, applicando pertanto un completo assestamento antisismico.

In ultimo, abbiamo effettuato degli interventi di ristrutturazione mirati a favorire la sostenibilità ambientale. Siamo intervenuti sull’illuminazione, propendendo per una tecnologia a led a risparmio energetico, abbiamo rivisitato la climatizzazione, scegliendone una con una minore emissione di CO2, infine abbiamo mantenuto un look architettonico che richiamasse un’atmosfera green. La fiducia riposta in Porto Grande è legata soprattutto al territorio strategico di Porto D’Ascoli, ormai diventato un vero polo commerciale”.