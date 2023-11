TERAMO – Nella giornata di oggi i vigili del fuoco di Teramo hanno effettuato circa venticinque interventi a causa del maltempo che ha interessato il territorio provinciale. Abbondanti nubifragi hanno colpito la zona costiera e in particolare i comuni di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi.

Stamattina intorno alle 7:00 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti presso il sottopasso ferroviario di via Alighieri a Silvi dove, a causa dell’acqua alta, sono rimaste bloccate una Ford Fiesta e una Volkswagen Golf. I Vigili del Fuoco hanno soccorso il conducente della Golf estraendolo dall’auto e portandolo in un’area sicura e successivamente hanno provveduto a recuperare le auto coinvolte.

Un’altra squadra del distaccamento di Roseto è intervenuta in via Isonzo a Pineto dove un albero si è abbattuto sulla sede stradale travolgendo una Ford Kuga con alla guida una donna. I Vigili del Fuoco hanno soccorso la conducente dell’auto che è uscita illesa dall’incidente e hanno rimosso l’albero caduto.

Durante la serata un autofurgone Fiat Doblò è finito fuoristrada in località sulla SP1F in Contrada Olmo nel comune di Controguerra. Il mezzo è sceso lungo una ripida scarpata per circa 10 metri e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere il conducente dell’auto che è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sant’Omero per i controlli del caso. Durante le operazioni di intervento per il recupero del furgone, effettuate con l’ausilio dell’autogrù inviata sul posto dal Comando di Teramo, è sopragggiunto un camion che, nel tentativo di frenare la sua corsa, si è messo di traverso sull’asfalto rischiando di travolgere il personale impegnato nei soccorsi. I vigili del fuoco hanno impiegato l’autogrù per rimettere in strada il mezzo pesante e hanno poi ripreso l’intervento per il recupero del furgone finito fuori strada.