Nuova puntata di Punto. E a capo, la trasmissione di Riviera Oggi dedicata all’attualità politica del nostro territorio.

Tema di questa sera, alle 18.30, è la “Città Grande” del Piceno, che s’ha da fare per l’interesse dei cittadini non solo di San Benedetto ma anche dei 9 comuni limitrofi. Il direttore Nazzareno Perotti, ne ha parlato in studio con Guido Benigni, vice presidente dell’associazione “Fusione Comuni Coordinamento Nazionale FCCN”, molto esperto in materia. Una bella e approfondita chiacchierata che punta a far luce su un tema quanto mai importante per il nostro territorio, alla luce dei benefici che le altre realtà che hanno usufruito delle Unioni hanno tratto.

Segui la puntata cliccando sul video in primo piano, in onda alle ore 18.30.

Per chi è interessato a partecipare o ad avere maggiori delucidazioni sul progetto Unione dei Comuni può contattare il seguente numero: 329 4451292 oppure la mail coordinamentonazionalefusione@gmail.com