ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Faini, Di Sante, Onofri, Orazi Lorenzo, Morganti, Carafa (30’ st Mancini), Giuli, Vallasciani, Sakho (34’ st Fenni), Santori (19’ st Rubicini), Carillo.

A disposizione: Orazi Luca, Rocchi, Amici, Del Moro, Siani, Carnevale. Allenatore Luigi Voltattorni

ATLETICO CENTOBUCHI: Wade, Delli Compagni (22’ st Di Luca), Filipponi, Veccia, Lanzano, Mbjeshova, D’Intino, Pietropaolo, Cavallin (37’st Marcozzi), D’Angelo (18’ st Addarii), Picciola.

A disposizione: Tamburini, De Cesaris, D’Andrea. Allenatore Salvatore Fusco

Arbitro: Ulisse della sezione di Macerata

Marcatori: D’Angelo (2’ pt), Picciola (39’ pt), Sakho (9’ st)

CAPODARCO – Dopo aver battuto in Coppa la Sangiorgese Monterubbianese, l’Atletico Centobuchi affronta ai quarti di finale d’andata l’Atletico Porto Sant’Elpidio vincendo per 1-2.

Pronti e via ed è proprio la formazione di mister Fusco a passare in vantaggio con un tiro di D’Angelo in area di rigore dopo un cross di Picciola dalla destra. Al 17’ pt calcio di punizione dal limite conquistato da D’Angelo e Veccia prova la conclusione direttamente in porta ma la sfera colpisce il palo interno. Al 36’ pt primo squillo dei padroni di casa da calcio piazzato: cross in mezzo alla mischia, azione confusa con un calciatore locale che manca l’impatto con la sfera da buona posizione.

Al 39’ pt arriva il raddoppio del Centobuchi: azione personale di Picciola che con un tiro al volo di sinistro inganna Faini, che riesce a deviare, ma la palla sbatte sul palo e finisce in rete. Al 40’ pt ancora Picciola pericoloso: scambio da calcio di punizione, l’11 va al tiro ma viene deviato in angolo. Al 42’ pt calcio di rigore per gli ospiti procurato da D’Intino: D’Angelo va alla battuta col piattone destro ma Faini riesce a respingere. A chiudere la prima frazione è sempre D’Angelo con un tiro da fuori area che finisce di pochissimo al lato.

Ad aprire il secondo tempo è il Porto Sant’Elpidio con un tiro dal limite di Carillo che fa la barba al palo. Al 10’ st, la squadra di Palladini (sostituito da Voltattorni per squalifica), riesce ad accorciare le distanze con Sakho dopo una sponda. Al 12’ st altra conclusione dal limite dell’area di Carillo che colpisce il palo. Al 26’ st buona azione del Centobuchi: Cavallin pesca Picciola in area che prova lo scavetto ma la sua conclusione si perde al lato. Al 27’ st altra conclusione di Picciola con il mancino che finisce al lato.

Dunque dopo una buona gara è l’Atletico Centobuchi a passare nel turno d’andata, aspettando il ritorno in programma per mercoledì 6 dicembre.

Il prossimo appuntamento sarà in campionato contro il Monticelli, gara che si disputerà sabato 25 novembre alle 14.30 presso lo Stadio “Tommolini” di Martinsicuro.