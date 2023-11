Laura Karafera

SAN BENEDETTO—Un’esperienza entusiasmante quella vissuta dagli studenti della classe 4F del Liceo Scientifico Statale “Rosetti” di San Benedetto del Tronto: per tre giorni si sono materialmente calati nei panni degli archivisti lavorando su antiche carte a Perugia.

L’attività si è svolta dal 9 all’11 novembre nell’ambito del progetto PCTO “Fonti scritte e patrimonio immateriale: percorsi, attività e valorizzazioni al Liceo Rosetti” che vede i ragazzi impegnati in mansioni specifiche che afferiscono al recupero della memoria e della tradizione del patrimonio archivistico della città di San Benedetto del Tronto.

Nelle tre giornate la classe è stata ospitata nel laboratorio di restauro per assistere alle attività che si stanno svolgendo giornalmente sulle carte contenenti antichi documenti sambenedettesi.

Tra gli accompagnatori il professor Leone Damiani, la professoressa Genoveffa Simone e il dottor Giuseppe Merlini, responsabile dell’Archivio Storico Comunale.

“Dallo scorso marzo 2023 infatti ben undici registri dell’Archivio Storico del Comune di San Benedetto del Tronto – datati tra la fine del XVIII secolo ed i primi anni del XIX secolo – sono stati trasferiti presso il laboratorio di restauro interno all’Archivio di Stato di Perugia per essere risanati con adeguate modalità tecniche che ne rispettino la storia e le peculiarità materiali, poiché il tempo e l’usura ne avevano compromesso l’integrità. I ragazzi hanno così avuto modo di apprendere come si affrontano nella pratica le problematiche legate agli interventi di restauro dei beni archivistici, fonti primarie in grado di raccontare la storia di chi li ha prodotti nel corso della propria attività” hanno spiegato la professoressa Simone, referente PCTO, ed il dottor Merlini.

Ad accogliere i ragazzi e gli accompagnatori la dottoressa Cinzia Rutili, direttrice dell’Archivio di Perugia e la dottoressa Anna Rita Formoso, restauratrice all’interno del laboratorio della stessa istituzione culturale.

Prima di tornare a San Benedetto del Tronto, i ragazzi hanno anche avuto modo di vistare la sezione separata dell’Archivio di Perugia che si trova ad Assisi, con documentazione che parte dal 1198. Ad accogliere il loro rientro davanti al Liceo Scientifico Rosetti, la Dirigente Scolastica, Stefania Marini, che si è complimentata per la cura, la passione e l’attenzione che la classe ha evidenziato nel corso di tutte le fasi del progetto.