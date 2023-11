NAPOLI – Un seminario per affrontare la questione delle concessioni demaniali marittime sotto ogni possibile aspetto, da quello normativo a quello culturale, per esaminarlo nella sua complessità. In programma venerdì 24 novembre ad Agerola (Napoli), l’evento è intitolato “Concessioni demaniali marittime: caos all’italiana” e potrà essere seguito anche online attraverso il link https://join.skype.com/IvPohPlPeGAg Fonte: MondoBalneare.com

L’appuntamento si terrà al Campus Principe di Napoli (via Salvatore di Giacomo 8, Agerola) a partire dalle ore 12, con i saluti istituzionali di Maria Teresa Stile (professoressa associata in diritto pubblico all’Università Telematica Pegaso), Tommaso Naclerio (sindaco di Agerola), Francesco Fimmanò (professore ordinario in diritto commerciale e direttore scientifico all’Università Telematica Pegaso) e Luca Longhi (professore ordinario in istituzioni di diritto pubblico all’Università Telematica Pegaso). Seguirà la proiezione del documentario “Spiagge e concessioni. Caos all’italiana”, realizzato dalla regista tedesca Caroline Von der Tann, che sarà presente in sala per un dibattito. La sessione successiva, dopo la pausa pranzo, vedrà l’intervento di Renato Briganti (professore associato in diritto pubblico all’Università degli Studi di Napoli Federico II) e la presentazione del volume “Governo e gestione delle concessioni demaniali marittime (Edizioni Scientifiche Italiane 2023) insieme al curatore Alberto Lucarelli (professore ordinario in diritto costituzionale all’Università degli Studi di Napoli Federico II). Parteciperanno alla discussione, moderata da Luca Longhi e introdotta da Maria Chiara Girardi, gli autori Bruno De Maria, Erik Furno, Fabio Ferraro, Maria Teresa Stile, Michele Barone e Roberto Biagini. Fonte: MondoBalneare.com