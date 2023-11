SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un altro appuntamento a San Benedetto nell’ambito della XLII edizione della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura, presieduta da Mimmo Minuto, e della libreria Libri ed eventi, con il sostegno e il patrocinio del comune e della Regione Marche.

Giovedì 23 novembre, alle ore 18, all’Harena, Riccardo Cucchi presenterà il libro “Un altro calcio è ancora possibile”. Converserà con lui il giornalista Maurizio Simonato.

Riccardo Cucchi è giornalista ed ex radiocronista sportivo. Nella stagione ’92-’93 si è alternato a Sandro Ciotti come prima voce di Tutto il calcio minuto per minuto, mentre due anni più tardi è diventato radiocronista della Nazionale e prima voce di Tutto il calcio minuto per minuto, ruolo che ha poi mantenuto per ventitré anni. Dal 20 agosto 2017, dopo anni di radio, ha debuttato in tv conducendo La Domenica Sportiva. Un altro dei suoi libri, “La partita del secolo. Storia, mito e protagonisti di Italia-Germania 4-3″ è già stato presentato a San Benedetto nell’ambito della rassegna estiva “Incontri con l’autore”.

Del calcio spesso si racconta il lato peggiore: tifoserie violente, cori razzisti, scontri dentro e fuori dagli stadi, bilanci truccati, penalizzazioni. Eppure, ci sarebbe tanto altro, se solo ci si concentrasse sui valori e si facesse a meno dell’insaziabile fame di profitto che sta macinando diritti e speranze. Basterebbe ricordare com’era calciare un pallone da bambini e cominciare da lì per riappropriarsi di quella dimensione popolare che sfruttava l’occasione sportiva per parlare della società alla società; ripartire dal rito del gioco e dalle persone che vi prendono parte, in campo e in tribuna, per guadagnarne in solidarietà, rispetto, amicizia e vicinanza. Queste e molte altre le suggestioni che Riccardo Cucchi propone in “Un altro calcio è ancora possibile” attraverso la narrazione del grande giornalista sportivo e, soprattutto, di un appassionato. Un libro che mette in luce il lato migliore del calcio, cioè quello che potrebbe davvero essere.

“Il calcio è immerso nella vita, ne è parte stessa, è una delle tante attività umane. Immaginarlo isolato dal contesto sociale, politico ed economico è pura illusione. Il calcio è una sorta di carta assorbente che si impregna di tutto ciò di cui è impregnata a sua volta la società. Ma ha un obbligo etico imprescindibile: deve promuovere valori. Non può rinunciarvi senza pagare il prezzo di smarrire la sua stessa identità.”