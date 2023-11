Una delle realtà più longeve del panorama regionale, che ogni anno offre ai suoi clienti un motivo in più per andare a trovarli.

Venerdì 24 novembre, dopo una piccola pausa, riapre al pubblico il ristorante Attico sul mare e l’anno si preannuncia pieno di grandi eventi.

Dopo il prestigioso riconoscimento delle 2 forchette da parte della guida del Gambero Rosso, abbiamo incontrato i due fratelli, titolari del locale, Sara e Simone Marconi.

“Bella soddisfazione immagino aver ricevuto un cosi importante riconoscimento?”

“Sì, siamo molto contenti, ma ancor più contenti quando vediamo il sorriso a fine cena delle persone che ci vengono a trovare: il riconoscimento che più ci piace! Oggi la ristorazione è in continua evoluzione e, solo con studio, passione, e ricerca si può offrire un’esperienza sempre all’avanguardia e sempre all’altezza. Oggi, è innegabile, mangiare bene lo si trova un po’ ovunque, ma un conto è mangiar bene, un altro è star bene. Spesso i due concetti vengono confusi e sovrapposti ma sono due cose totalmente differenti tra loro che ci vorrebbe una giornata intera per parlarne ma vi annoierei…”

“Abbiamo visto di una serata che avete voluto regalare ai vostri clienti; come è nata l’idea?”

“In realtà era in programma da diversi anni ma poi, tra Covid e imprevisti quotidiani, abbiamo sempre rimandato. Quest’anno però, complice anche la ristrutturazione totale del locale, era doveroso omaggiare i nostri clienti (che ormai sono amici) di tutte le volte che ci hanno scelto, quest’anno, come in tutti gli anni scorsi. E’ stata una bellissima serata, ovviamente su invito, in cui musica, cibo e sorrisi si sono rincorsi fino a notte inoltrata.

“Immagino che i vostri clienti abbiano apprezzato!”

“Sì, in effetti volevamo fare noi un regalo a loro, e invece ci hanno riempito di piccoli e grandi regali, messaggi, telefonate il giorno dopo per ringraziarci ancora non solo della serata, ma di quello o di quell’altro evento fatto all’Attico di cui gli amici ancora parlano a distanza di anni. Una soddisfazione ed una gioia immensa!”

“Parlaci un attimo di questa special card che avete presentato: in cosa consiste esattamente?”

“E’ stato un anno intenso quello passato dopo il restyling, in cui non abbiamo avuto modo di organizzare tutto ciò che abbiamo in mente per il nostro locale. Così, buttando giù tutta la programmazione di questo fine 2023 e del 2024 ci siamo resi conto che, alla fine, non è poi così male! L’idea è nata in primis dal creare eventi esclusivi riservati ai fedelissimi e poi altri aperti al pubblico, ma già compresi nel costo della card come la partecipazione alla cena di anteprima del nuovo menu, l’esclusività della torretta per una cena con un solo tavolo tutto per loro, un corso di galateo prima del Natale con la campionessa mondiale Petra Carsetti, un corso di avvicinamento al vino, così come la prenotazione prioritaria.

“In che senso prenotazione prioritaria?”

“Nel senso che in qualsiasi giorno dell’anno in cui siamo aperti, garantiamo il tavolo anche all’ultimo minuto.”

“Impegnativo per voi immagino…”

“Sicuramente sì, ma questa card che abbiamo chiamato 12 MESI CON NOI è qualcosa di esclusivo in cui crediamo molto per una serie di aspetti. D’altronde, quando un cliente ci sceglie sia per un catering, che per un evento aziendale che per la cena di coppia… non possiamo non ringraziarlo; e questo è il nostro modo. A proposito, per chi fosse interessato c’è una promozione fino al 30 novembre per l’acquisto di questa card e di altre Gift.”

“Puoi anticiparci i prossimi eventi di questo fine anno?”

Sicuramente si inizia venerdì 24 novembre con la serata di presentazione del nuovo menu che quest’anno avrà il tema “TUTTA UN’ALTRA MUSICA”. Ci sono tante novità, tra cui un menu che abbiamo chiamato “LA DANCE DEGLI ANNI ’80” dedicato ai classici della cucina di mare marchigiana che si affiancherà al menu “POP 2024” che racchiuderà tutti i nuovi piatti di quest’anno.

Imperdibili poi i nostri Pranzi della Domenica. Inoltre, il 14 o 15 dicembre sarà la volta della serata di Galateo in vista del Natale, le cene aziendali e chiuderemo l’anno con la notte di Capodanno, che quest’anno si preannuncia ancora più wow!!! con la possibilità per il cliente di scegliere tra una zona più riservata in cantina, dove serviremo dei vini di pregio in abbinamento, o la sala principale in cui musica, cibo e divertimento la faranno da padrone.

“Sono davvero tanti eventi… ma i nostri lettori dove possono trovare tutto ?”

“Sui nostri social Attico sul mare (pagina facebook e pagina instagram ) o direttamente sul sito atticosulmare.it