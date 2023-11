MONTEPRANDONE – Ad un anno dalla costituzione, presso l’Asilo Nido Comunale, del presidio Nati per Leggere (NpL) di Monteprandone, uno spazio dedicato al programma nazionale NpL, iniziativa pedagogica e culturale promossa dall’azione congiunta dell’Associazione Italiana Biblioteche, dell’Associazione Culturale Pediatri e del Centro per la Salute del bambino, tante le iniziative in programma per i bambini e le bambine di età compresa tra 0 e 6 anni, organizzati dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con i volontari e le volontarie Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno e le educatrici del nido della Cooperativa Sociale Pagefha.

In occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere “Andiamo Diritti alla Storie” che quest’anno si celebra dal 18 al 26 novembre, ci sarà l’incontro di promozione alla lettura in famiglia in età prescolare e letture condivise dal titolo “Diritti alle Storie! Diretti verso la Pace!” L’evento, inserito nel programma dei festeggiamenti per il Santo Patrono, è rivolto alle famiglie, ai bambini e alle bambine 0-6 anni e si terrà domenica 26 novembre, alle ore 17, in sala consiliare.

A partire dal 1° dicembre, ogni primo venerdì del mese, dalle 17 alle 18, gli spazi del nido ospiteranno “Girotondo di libri”, incontro di letture condivise e promozione della lettura in famiglia in età prescolare.

Sempre dal 1° dicembre, sarà attivato il progetto “Libri in viaggio”. Si tratta di un servizio di prestito bibliotecario nido-famiglia degli oltre 330 volumi selezionati dai volontari NpL, per la fascia d’età 0-6, con particolare attenzione ai libri destinati ai piccoli da 0 a 3 anni, utenti del nido. I libri sono stati acquistati negli anni dal Comune con i contributi provenienti dal “Fondo a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria” erogato da Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e utilizzato dal Comune per aggiornare il patrimonio librario della biblioteca comunale situata presso il Centro GiovArti.

Tutti gli eventi NpL e il servizio di prestito sono gratuiti e rivolti alla famiglie, ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni. Per prenotazioni e informazioni si può contattare il Presidio di Monteprandone al numero 0735701553.

Sempre nel mese di dicembre ci sarà spazio anche per un incontro di Nati per la Musica (NpM). Si tratta di “Musica in festa” un laboratorio per famiglie con bambini da 3 a 6 anni, inserito nel progetto volto alla promozione dell’esperienza musicale in famiglia come strumento di relazione, già durante la gravidanza, per uno sviluppo migliore del bambino nelle prime epoche della vita.

L’incontro si terrà sabato 9 dicembre, dalle 16:45 alle 17:45, nella Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Il laboratorio è curato da Emanuela Marcattili, insegnante di propedeutica musicale e referente NpM Marche in collaborazione con volontarie e volontari NpL e NpM. E’ necessario portare un telo o una stuoia. L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria via email a: natipelamusicamar@gmail.com