SAN BENEDETTO – Il 22 Novembre 2004 moriva Massimo Bruni detto “Cioffi”. A pochi giorni di questo triste anniversario, la Samb tornerà ad affrontare proprio L’Aquila; la stessa avversaria di quella tragica domenica di maggio del 2003 in cui Cioffi cadde dagli spalti . Sicuramente la Curva Nord, che porta il suo nome, non dimentica il dolore e lo sconcerto di quei momenti, scolpiti nella memoria degli ex componenti dell’Onda d’Urto. Sarebbe bello che anche la società ne onorasse la memoria, facendo osservare un minuto di silenzio ad inizio partita.

Partita non facile quella del 26 al Riviera delle Palme, anche a causa delle assenze pesanti di Sirri e Barberini , squalificati per il prossimo turno. Benché L’Aquila non abbia mai vinto a San Benedetto, non è una squadra è da sottovalutare, perchè fornita di una rosa di tutto rispetto; a partire da Federico Angiulli, che non ha bisogno di presentazioni, 2 gol stagionali per lui, in 11 match giocati, in panchina nelle ultime due partite. Da marcare stretto l’ottimo Luis Galesio a quota 4, molto pericoloso in coppia con Pablo Banegas che, con 6 reti, è terzo in classifica marcatori a pari merito con il nostro Tomassini. Sta convincendo sempre di più anche Tommaso Carbonelli, che completa un tridente d’attacco oltremodo insidioso. Sono 3 le sconfitte, sino ad ora per gli abruzzesi, contro Chieti, Monterotondo e Tivoli. Una squadra che, al momento in zona play-off avrà tutto l’interesse a strappare i tre punti alla capolista.