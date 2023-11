SAN BENEDETTO – La VII Commissione sanità, presieduta da Umberto Pasquali, si è riunita lunedì 20 novembre alle 18, presso la sala consiliare del comune. È stato presentato il documento sulla sanità redatto dal comune e firmato dai sindaci dell’Ambito territoriale 21. Il presidente Pasquali ha annunciato che il documento è stato consegnato all’assessore regionale Saltamartini e al sindaco di Ascoli Fioravanti con la richiesta di una riunione con la regione e la delegazione di sindaci per discutere le esigenze del territorio dell’ambito 21.

Il consigliere Pasqualino Piunti ha fatto notare che: “Riguardo la sanità, siamo in ritardo di due anni per non aver seguito la strada tracciata dalla precedente amministrazione che aveva svolto un lavoro che negli anni passati non era stato mai ottenuto e che aveva raggiunto l’approvazione di una delibera all’unanimità”.

La consigliera Luciana Barlocci ha chiesto al presidente se il documento sottoscritto dai sindaci è stato veramente condiviso dagli stessi, dato che al sindaco di Ascoli è stato consegnato da poco e deve ancora dare risposta. Dai comunicati stringati apparsi sui giornali la Barlocci ha lamentato che non si capisce bene come questa condivisione sia stata effettivamente svolta. Mentre la perplessità che la consigliera Annalisa Marchegiani ha posto, riguarda invece la valenza del documento che ha in oggetto: “Osservazioni piano socio-sanitario regionale 2023/2025 a piano socio-sanitario approvato”. Questo percorso, secondo la Marchegiani, viene portato avanti in modalità solitaria, tanto da non risultare chiaro se è stato pienamente condiviso oppure no. Altro fatto che la Marchegiani ha evidenziato è stato il ritardo col quale è stato formulato il documento. Esso doveva essere redatto a tempo debito, cioè quando c’erano ancora i termini per presentare controdeduzioni al piano sanitario. I sindaci per la consigliera dovevano essere coinvolti prima. Anche la consigliera Aurora Bottiglieri ha enunciato alcune criticità del documento facendo presente la mancanza dei fondi per il personale, problema principale per la consigliera: “Se manca il personale è certo che non si potrà ottenere quello che l’amministrazione chiede nel documento emergenza/urgenza a San benedetto”. Un’altra criticità per la Bottiglieri è la differenza dei posti letto ad Ascoli ne sono stati dati 350 e a San Benedetto 220.

Il consigliere Giorgio De Vecchis ha sottolineato che bisognava presentare le osservazioni al piano sanitario regionale prima che fosse stato approvato e se queste non fossero state recepite bisognava impugnare il piano. Secondo De Vecchis si sta favoleggiando sui posti letto e sulle strutture senza un euro di finanziamento a disposizione né per gli investimenti dell’ospedale, né per i 43 posti letto sottratti che dovrebbero essere riconsegnati all’ospedale di San Benedetto. De Vecchis afferma “La verità è che la regione fa fatica a chiudere il bilancio”. Continua il consigliere: “Per ottenere le risorse si deve contestare alla radice l’errore di distribuzione della sanità regionale anconacentrica e pesarese. La provincia di Ascoli è la più penalizzata rispetto alle altre. Si devono reclamare i diritti presso la regione Marche e le osservazioni si fanno prima dell’approvazione del piano sanitario, perché si sa che le osservazioni postume non si potranno ottenere”.

Anche il consigliere Paolo Canducci ha criticato il documento in quanto non lo vede realizzabile, ma piuttosto utopico perché sbilanciato verso San Benedetto del Tronto condizione che secondo Canducci non sarà accettato dal sindaco di Ascoli. Anche il consigliere Canducci ha evidenziato il ritardo con il quale si è preso in esame di convocare i sindaci e soprattutto dopo che il piano è stato approvato.

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha dichiarato, rispondendo al consigliere Barlocci, che: “I sindaci sono stati d’accorso quando si sono incontrati. Hanno letto il documento confrontandosi e discutendo il contenuto nelle settimane successive all’incontro”. Spazzafumo ha aggiunto che ha chiesto anche un incontro con la dottoressa Nicoletta Natalini, che: “È stato tenuto alla presenza di tutti i sindaci, i quali hanno ascoltato quella che sarà la condizione della sanità locale di Ascoli e di San Benedetto e abbiamo deciso che ci saremmo incontrati di nuovo quando la dottoressa avrebbe avuto i tutti i dati dell’ospedale di San Benedetto. La dottoressa Natalini sta cercando di acquisire tutte le informazioni per poter stilare quello che sarà il programma strategico anche del nostro ospedale”. Spazzafumo chiederà alla Natalini se insieme ai sindaci si renderà disponibile ad incontrare anche i sindacati, i movimenti, le associazioni e tutti coloro che vorranno porre delle domande alla dottoressa, direttrice generale dell’Ast di Ascoli Piceno.