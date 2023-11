Monteprandone, 5a edizione di “Fermento Marchigiano-La via del Buongusto”. Un evento di risonanza internazionale

Festival della gastronomia locale e della birra artigianale dal 17 al 20 Agosto: stand gastronomici, giochi per i più piccoli, cucina, musica dal vivo, opre artistiche live, degustazioni varie per le vie del bellissimo borgo medievale. Il video di promozione è stato trasmesso al Time Square di New York

di Redazione