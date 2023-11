SAN BENEDETTO – Infoservice Sambenedettese Basket: Micucci ne, Feliziani ne, Di Monte ne, Fazzini ne, Ndoj ne, Ancillai 8, Bassetti 23, Attili 17, Cardenas 24, L’Innocente 2, Maiorana Liga.

Olimpia Mosciano: Rita 12, Valentini 14, Tommarelli 2, Di Blasio ne, Minac 2, Liepins 33, Groppi ne, Pulcini ne, Di Tecco, Giansante ne, Caprara T, 4, Caprara G. 18.

Parziali: 23-25, 12-17, 22-18, 20-25.

Progressivi: 23-25, 35-42, 57-60, 77-85.

Arriva purtroppo una sconfitta per la squadra unificata Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball, Martinsicuro Basket, Acquaviva Basket nell’ottava giornata del campionato Interregionale di Serie C Abruzzo Molise Marche.

I rossoblù di Coach Micucci lottano per tutti i 40 minuti, ma sono costretti a cedere nel finale all’Olimpia Mosciano. Per l’Infoservice 24 punti per Cardenas e 23 per Bassetti.

L’Infoservice Sambenedettese Basket tornerà in campo Domenica 26 novembre sul campo del Vasto Basket.