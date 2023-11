ASCOLI PICENO – Lunghi applausi, sabato 18 Novembre, per la messa in scena della Tosca di Giacomo Puccini al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

L’evento si colloca nella stagione ’23-’24 organizzata dalla Fondazione Rete Lirica per le Marche che coinvolge le province di Ascoli Piceno, Fermo, Fano e Macerata e che ha come presidente l’avvocato Francesco Ciabattoni.

La storia di Tosca ha coinvolto e entusiasmato, in una crescente escalation, il numeroso pubblico presente grazie anche all’appassionata interpretazione dei cantanti.

Il melodramma in tre atti ha visto come protagonisti principali il soprano Monica Zanettin nelle vesti di Floria Tosca, il tenore Vincenzo Costanzo nei panni del pittore Mario Cavaradossi e il baritono Federico Longhi nel ruolo del barone Scarpia, mentre il basso Luciano Leoni si è calato nel ruolo del prigioniero politico Cesare Angelotti e il baritono Domenico Colaianni in quello del sagrestano. L’orchestra Form Orchestra Filarmonica Marchigiana con il Coro del Ventidio Basso e con il Coro voci bianche “La Corolla Spontini”, è stata diretta da Giovanni Di Stefano, le scene sono state opera di Michele Olcese, i costumi di Artemio Cabassi e le luci di Andrea Tocchio. Un ricordo particolare va a Renata Scotto che ha firmato la regia di questa edizione della Tosca e che purtroppo è scomparsa nel mese di agosto. Il suo lavoro è stato portato avanti da Renato Bonajuto che ha assunto al suo posto la regia.

Un plauso va certamente a tutti i protagonisti dell’opera pucciniana che sono riusciti ad interpretare con competenza e professionalità il famoso dramma di Tosca che fu rappresentato per la prima volta nel 1900 al teatro Costanzi di Roma.

La Cenerentola di Giacchino Rossini è il prossimo appuntamento della stagione lirica previsto per il 15 febbraio 2024 con anteprima per gli studenti delle scuole e per il 17 febbraio con la prima per tutti.