CHIETI – Patron Massi sbotta dopo Chieti-Samb 2-2.

“Una bella cornice di pubblico e una partita altrettanto corretta ed equilibrata è stata rovinata da una terna arbitrale inadeguata – dichiara il presidente rossoblu – Uno spettacolo malamente rovinato da chi è stato designato per dirigere, se avesse arbitrato un ragazzino avrebbe arbitrato meglio. Alla fine non ci sono state tante interruzioni, come si fa a dare 8 minuti di recupero? Ha sbagliato sport, ha fatto il terzo tempo come nel rugby. Le espulsioni? Usava solo un cartellino, se avesse avuto un cartellino verde avrebbe tirato fuori anche quello. Ci ha penalizzato una squadra per il futuro, con tutte queste espulsioni, ci pregiudica il campionato senza rendersi conto. Io spero che la Lega prenda provvedimenti perchè oggi abbiamo visto un’assurdità in mezzo al campo, stessa cosa per il guardalinee che sventolava fuorigioco senza senso. Il terzo tempo c’è nel rugby non nel calcio”.