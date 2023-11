SAN BENEDETTO – I ragazzi di mister Giordani incamerano altri 3 punti vincendo 7-4 contro un buon CSI Stella: sugli scudi Paolucci, autore di uno splendido poker, a segno due volte anche il grande ex della gara Cancrini e a tempo quasi scaduto Mindoli chiude i giochi e archivia la pratica.

Match subito ben interpretato dalla Samb, che passa subito in vantaggio con Paolucci ma che per qualche minuto si è ritrovato sotto 2-1, subendo il forcing degli ospiti. Le doppiette di Cancrini, prelevato da Collini in estate proprio dal CSI Stella, e di Paolucci, entrambi assistiti in due occasioni da un grintoso Neroni, hanno permesso ai rossoblù di andare a riposo con la tranquillità dell’ampio parziale a favore.

Secondo tempo che inizia esattamente come era cominciato il primo: con il gol di Paolucci, sempre servito da Neroni, che permette alla Samb di portarsi sul 6-2. Dopo una manciata di minuti arriva anche il gol del Capitano che sfrutta il quarto assist della gara di Neroni, evita il portiere ospite e deposita in rete.

A questo punto la Samb abbassa la guardia e, nonostante le belle parate di Colletta, concede agli avversari le reti che fissano il punteggio finale sul 7-4.

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Collini e 14 punti in classifica, a -1 dall’Ascoli che occupa l’ultimo posto della zona playoff: appuntamento per la 9^ giornata di campionato venerdì 24 novembre, quando la Samb sarà attesa dall’Eagles Pagliare.