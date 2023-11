CHIETI – Tutto pronto allo stadio Angelini per Chieti-Samb.

NOTE

Cielo sereno, campo in buone condizioni. Premiato con una targa mister Maurizio Lauro, che vinse il campionato C2 con gli abruzzesi nel 2000/01, dall’associazione “Oltre il Centenario” che celebra i 100 anni neroverdi. Bellissima cornice di pubblico. Arbitra il signor Stefano Raineri di Como. Assistenti Matteo Manni (Savona) e Valerio Brizzi (Aprilia).

FORMAZIONI

CHIETI (4-3-3): Serra, Marino (75′ Gatto), Conson, Postiglione 05, Forgione, Masawoud (85’Mancini), Laziz 04, Mercuri (63’Ardemagni), Paletta 04 (63′ Di Sabatino 05), Fall, Salvatore.

All. Mauro Chianese. A disp. Antignani 04, Spinelli, D’Ancora, Romagno 05, Mazzei 03.

SAMB (4-3-3): Coco 03, Pagliari 04, Sbardellla, Sirri, Zoboletti 05, Arrigoni, Barberini, Scimia (85′ Pietropaolo 03), Cardoni 04, Alessandro (65’Paolini), Tomassini (86’Pezzola).

All. Maurizio Lauro. A disp. Grillo 07, Romairone, Bonifazi 06, Orfano 05, Lonardo 05, Martiniello.

ANGOLI 3-3

AMMONITI Laziz (C) Barberini (S) Postiglione (C) Scimia (S)

ESPULSI Mister Chianese, Barberini (S)

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ Primo tentativo di Forgione. Destro dal limite alto.

5′ Ammonito subito Laziz per fallo tattico su Pagliari. Punizione dalla trequarti per la Samb, sugli sviluppi Tomassini ci prova da lontanissimo, alto.

9′ Gol Chieti. Mischia in area a seguito di una rimessa laterale, Paletta è il più lesto di tutti a raccogliere la sfera e a fulminare con un gran mancino Coco sul suo palo. L’aveva anche sfiorata ma non è bastato, 1-0.

11′ Prova subito una reazione la Samb. Angolo di Arrigoni per Cardoni che di testa mette alto.

12′ Ammonito Barberini per un contrasto duro con Marino, partita scorbutica.

15′ Vicino al raddoppio il Chieti. Salvatore libera il destro dai 20 metri, sul fondo di un nulla dopo una deviazione.

16′ Nulla di fatto sugli sviluppi del corner neroverde.

21′ Contropiede Samb, Cardoni si accentra da destra e lascia partire il mancino. Alto.

24′ Faticano i ragazzi di Lauro a imbastire azioni offensive, ben compatto il Chieti.

30′ RIGORE SAMB: tiro di Barberini intercettato in area con un braccio da Postiglione.

31′ ED E’ RETE! Arrigoni si presenta dagli undici metri e non sbaglia col destro ad incrociare. Serra intuisce ma non basta.

35′ L’HA RIBALTATA LA SAMB!!! Punizione della trequarti, Arrigoni in mezzo per Sirri che con una zampata da bomber mette in porta. 1-2 clamoroso.

40′ Si scaldano gli animi in campo per un contatto Fall-Sirri. Nulla di fatto sulla punizione seguente.

45′ Concessi 3′ di recupero.

45’+3′ Non succede più nulla, partita molto nervosa dopo il vantaggio rossoblu.

Espulso Chianese per proteste reiterate all’indirizzo dell’arbitro nel tunnel

SECONDO TEMPO

45′ Grandi proteste neroverdi per un contatto in area tra Pagliari e Forgione, per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty.

50′ Tentativo di Pagliari da fuori area. Sinistro largo.

54′ Duro contrasto a centrocampo tra Conson e Tomassini, duello finora maschio ma corretto.

57′ Gran botta di Masawoud. Sfera alta sopra la traversa.

60′ Punizione Samb da un’ottima mattonella per fallo al limite su Tomassini.

61′ Sirri si incarica della battuta e tenta la sorpresa calciando rasoterra. Ma Serra c’è.

62′ Espulso Barberini per doppio giallo. Samb in 10 uomini.

65′ Fuori Alessandro dentro Paolini per i rossoblu.

67′ Destro dal limite di Salvatore, fuori di poco, chiede una deviazione che non c’è.

68′ Chieti che ora si sbilancia in avanti alla ricerca del pari, Samb che prova a sfruttare qualche spazio in più nelle ripartenze.

75′ OCCASIONE SAMB: destro insidioso di Cardoni, quasi un pallonetto, alzato da Serra in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi.

79′ Clima teso ora fra le panchine, volano due rossi per due collaboratori dello staff rossoblu.

80′ Destro di Masawoud alle stelle, rumoreggia il pubblico di casa.

84′ Insiste il Chieti sulla sinistra, ma il cross di Gatto termina direttamente sul fondo.

85′ Fuori Scimia dentro Pietropaolo.

86′ Nervi tesi, rosso anche per mister Lauro. Entrambi gli allenatori espulsi dal Stefano Raineri di Como.

90′ Assegnati 8′ di recupero.

90’+1 Angolo Chieti, Conson di testa. Palla sul fondo di poco.

90’+2′ Cross di Salvatore, Coco esce in presa alta e blocca. La panchina rossoblu esulta come un gol.

90’+5 Ha pareggiato il Chieti. Mischia in area di rigore sugli sviluppi di un corner, calciano in 3 in una selva di giocatori e alla terza ribattuta Gatto la mette in rete. 2-2 molto rocambolesco.

90+8′ Finisce qui. Gara dalle mille emozioni all’Angelini, arbitro dal cartellino facile. Espulsi entrambi gli allenatori. I rossoblu erano riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale, ma sono stati beffati all’ultimo respiro.